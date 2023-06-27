У результаті артобстрілу на Запоріжжі загинула жінка, ще троє людей дістали поранення

Противник 43 рази обстріляв Запорізьку область, внаслідок чого одна місцева мешканка загинула, троє дістали поранення, зафіксовано 37 ушкоджень інфраструктури.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Ворог 43 рази обстріляв 15 населених пунктів області: тричі бив по Ольгівському та Чарівному з РСЗВ, 40 ударів з артилерії по Гуляйполю, Оріхову, Левадному, Ольгівському, Новодарівці, Малинівці, Полтавці, Малій Токмачці, Преображенці, Павлівці та Новояковлівці.

"На жаль, під час артобстрілу Оріхова у своєму будинку загинула місцева жителька, її 59-річного чоловіка з травмами оперативно доставили у лікарню. Крім того, госпіталізовано пораненого 52-річного жителя Преображенки та 59-річну жінку, яка потрапила під обстріл поблизу Павлівки", - зазначив Малашко.

За даними ОВА, внаслідок атаки зафіксовано 37 пошкоджень житлових будівель, комунікацій і майна жителів.

Нагадаємо, 25 червня вночі ворог атакував Запорізьку область. Унаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будівель.

Травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних − 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.