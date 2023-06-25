Вночі ворог атакував передмістя Запоріжжя, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
Влучання відбулося на відкритих територіях, зокрема в одне з місцевих підприємств.
“На щастя, людей не зачепило. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч”, − йдеться у повідомленні.
Ворог здійснив 71 обстріл по території 23 населених пунктів: атакував з безпілотників Ольгівське та Плавні, з РСЗВ Темирівку та Левадне, завдав 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихатках та інших прифронтових селах.
Унаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будівель.
Травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних − 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.
Нагадаємо, за ніч ворог чотири рази вдарив по громадах Дніпропетровської області. Росіяни знову атакували Нікополь, поранення отримав місцевий житель.