Російська армія поцілила у підприємство, житлові будівлі та вантажівки.

Вночі ворог атакував передмістя Запоріжжя, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Влучання відбулося на відкритих територіях, зокрема в одне з місцевих підприємств.

“На щастя, людей не зачепило. Понівечено припарковані вантажівки та споруди поруч”, − йдеться у повідомленні.

Ворог здійснив 71 обстріл по території 23 населених пунктів: атакував з безпілотників Ольгівське та Плавні, з РСЗВ Темирівку та Левадне, завдав 65 артударів по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, П'ятихатках та інших прифронтових селах.

Фото: Юрій Малашко

Унаслідок обстрілів пошкоджено 15 житлових будівель.

Травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних − 85-річна жителька Преображенки та 77-річна жителька Новоданилівки.

Фото: Юрій Малашко

Фото: Юрій Малашко

Нагадаємо, за ніч ворог чотири рази вдарив по громадах Дніпропетровської області. Росіяни знову атакували Нікополь, поранення отримав місцевий житель.