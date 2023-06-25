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У суботу росіяни вбили одного мешканця Донецької області

Ще двоє отримали поранення.

За суботу, 24 червня росіяни вбили одного жителя Донецької області − у Вугледарі.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Ще дві людини в області за добу дістали поранення.

“Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі”, − зазначив Кириленко.

З початку повномасштабного вторгнення відомо про 1572 загиблих і 3722 поранених у регіоні.

Нагадаємо, 23 червня росіяни вбили ще двох жителів Донеччини, загинули люди в Авдіївці та селі Костянтинівка. Ще двоє осіб отримали поранення.

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