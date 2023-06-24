Кримінальну справу проти Пригожина закриють, він “піде в Білорусь”, – Пєсков

Російська влада обіцяє не переслідувати “вагнерівців”, які брали участь у заколоті.

Кримінальну справу стосовно керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина закриють, а сам ватажок найманців "піде в Білорусь".

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на речника президента РФ Дмитра Пєскова.

Він заявив, що йому невідомо, ким працюватиме Пригожин після того, як він “піде в Білорусь”.

Пєсков зазначив, що влада РФ не переслідуватиме тих "вагнерівців", які взяли участь у заколоті, враховуючи їхні фронтові заслуги. Частина бійців ПВК, яка спочатку відмовилася брати участь у "поході" Пригожина, підпише контракти з Міноборони.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”. Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Керівник терористичної ПВК Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву. Однак сьогодні ввечері він сказав, що найманці ПВК “Вагнер” розвертають колони і прямують у зворотньому від Москви напрямку до польових таборів.