Пригожин не може самостійно приймати рішення про заколот, – Данілов

За ватажком найманців “стоять потужні люди з високими званнями”.

У ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина є спільники, які перебувають у Кремлі. Терорист приймає рішення щодо заколоту у РФ не самостійно.

Про це заявив в ефірі телемарафону секретар РНБО Олексій Данілов.

“У Пригожина обов'язково є спільники, які знаходяться в Кремлі. Він не самостійно приймає рішення, він не самостійно рухається в процесах. Інша справа – вони зараз подивляться, як будуть розгортатися події, і тоді вони будуть максимально задіяні”, – вважає Данілов.

Він додав, що російські військові не чинять спротив “вагнерівцям”. Окрім того, прості росіяни надають найманцям їжу і воду, безкоштовно їх заправляють.

“Тобто процеси в Росії набирають обертів”, – сказав секретар РНБО.

На його думку, Пригожин не може приймати таких рішень самотужки.

“Зараз не хотілось би в ефірі розповідати, хто це – Суровікін чи хтось інший. Повірте, Пригожин самостійно не може приймати таких рішень, він не самостійна фігура. Те, що за ним стоять потужні люди з високими званнями та високими посадами – це вже ні для кого не секрет”, – зазначив Данілов.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”. Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".

Керівник терористичної ПВК Пригожин у відповідь на звернення президента Путіна заявив, що не збирається здаватися і піде на Москву. Однак сьогодні ввечері він сказав, що найманці ПВК “Вагнер” розвертають колони і прямують у зворотньому від Москви напрямку до польових таборів.