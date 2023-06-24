Впродовж дня ворог обстрілював з мінометів прикордоння Чернігівщини та Сумщини

На щастя, обійшлося без жертв.

Впродовж дня, 24 червня, ворог обстрілював з мінометів прикордоння Чернігівщини та Сумщини.

Про це повідомляє ОК Північ.

Станом на 20:00 24 червня російські війська вчергове обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Чернігівська область

З 00:00 до 00:20 зафіксовано 11 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Галаганівка.

З 10:55 до 11:10 зафіксовано 14 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Миколаївка.

Сумська область

З 12:40 до 13:00 зафіксовано 4 приходи, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Фотовиж.

З 12:45 до 15:00 зафіксовано 25 приходів, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Радіонівка.

З 15:00 до 15:10 зафіксовано 4 приходів, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Чуйківка.

З 14:50 до 16:00 зафіксовано 14 приходів, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Нововасилівка.

З 16:15 до 16:16 зафіксовано 8 приходів, ймовірно РСЗВ, в районі н.п. Чуйківка.

З 16:20 до 17:30 зафіксовано 33 приходи, ймовірно 120 мм міномет, в районі н.п. Руденка.

Про втрати серед місцевого населення пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Нагадаємо, ворог 4 рази за день бив по Нікопольському району Дніпропетровщини, є загиблий. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, лінії електропередач, автівки.