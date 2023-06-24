“Операція триває згідно з планом”: Залужний провів розмову з генералом Марком Міллі

Зокрема, головнокомандувач розповів про потреби Збройних Сил України у певних видах озброєння та засобах розмінування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмуву з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

“Детально обговорили ситуацію на всіх ділянках фронту. Розповів про наступальні та оборонні дії наших підрозділів. Повідомив, що операція триває згідно з планом”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також головнокомандувач розповів про потреби Збройних Сил України у певних видах озброєння та засобах розмінування. Сторони домовилися залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти.

Нагадаємо, Сили оборони звільнили окуповані з 2014 року території під Красногорівкою на Донеччині. Рух Сил оборони продовжується.