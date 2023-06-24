Події у Росії відкривають для України вікно можливостей, - Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр впевнена, що політична криза в Росії була передбачувана та неминуча.

Як написала Маляр у Telegram, імперський похід за новими землями не може перекрити внутрішні проблеми в державі, а може лише загострити їх - що і відбувається наразі.

"Яку б державу вони не будували, в них всеодно виходить "Гулаг", який рано чи пізно бунтує і ії розвалює. Війна в Україні показала найслабкіше місце російської імперії - страх перед правдою. Всі їх рішення базуються на брехні", - вважає вона.

Вона вважає природним процесом те, що "нежиттєздатна система запустила програму самознищення".

"Вони у такому виді себе знищать як держава, а ми природно переможемо, бо еволюційно готові рухатись вперед. Ми нація, яка зараз на очах у всього світу створює новий тип культури. А ми доводимо, що можна бути сильними, захищати себе і залишатись цивілізованими. Тому за нами майбутнє, а за Росією - минуле", - впевнена заступниця міністра.

Маляр також наголосив, що події в Росії наразі варто розцінювати як неминучу деградацію російської держави, що для України означає вікно можливостей.

"Чи варто нам радіти? Краще ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв. Тому, не розслабляємось. Працюємо далі на наше зміцнення та перемогу", - підкреслила вона.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Пригожин пообіцяв, що ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”. Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня Пригожин опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром.

Через дії Пригожина російський президент Володимир Путін звернувся до росіян. Путін назвав нинішню ситуацію в РФ "злочинною авантюрою", "військовим переворотом" та "ударом у спину державі та народу".