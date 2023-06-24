Переворот у Росії: Путіна інформують цілодобово про заходи, а росіянам блокують доступ до новин у Google

Міноборони, ФСБ, МВС, Росгвардія цілодобово інформують президента країни-агресора Володимира Путіна про заходи через заколот Пригожина.

Про це повідомило управління Стратегічних комунікацій ЗСУ за результатами моніторингу.

Тим часом зазнає змін медіаполе Росії. Так, за даними російського агентства ТАСС, на російському Першому каналі відео про нібито удар по табору "Вагнера" назвали постановкою.

Мережа "ВКонтакте" заблокувала заяву Пригожина на підставі рішення Генпрокуратури. Крім того, пошуковик "Яндекс" також блокує частину матеріалів, пов'язаних із головою ПВК "Вагнер".

У телеграм-каналі "Важливі історії" йдеться про те, що російські провайдери, ймовірно, розпочали блокування новин у Google. Доступ до ресурсу є лише у 25% користувачів. Згідно з тестом, підключення не проходить у клієнтів МТС, "Білайну" і "Ростелекому", проте доступне через мережу Tele2.

Російські користувачі також підтвердили труднощі із завантаженням сайту через МТС, "Білайн" та "Ростелеком". Відкрити ресурс вдалося клієнтам Tele2 та "Невалінк".

Нагадаємо, 23 червня стало відомо, що російські військові завдали удару по табору ПВК “Вагнер”. Очільник найманців Євгеній Пригожин пообіцяв, що найближчим часом ПВК ухвалить рішення “як відповісти на це злодіяння”.

Після заяви Пригожина у Москві заявили про "антитерористичні заходи", а ФСБ відкрила щодо нього кримінальну справу за фактом організації збройного заколоту.

24 червня власник "Вагнера" опублікував відео, у якому повідомив, що його найманці вже перебувають у Ростові-на-Дону, взяли під контроль військові об'єкти, зокрема, аеродром. Тоді з'явилися відео "переговорів" Пригожина із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим та заступником голови Генштабу Володимиром Алексєєвим у Ростові-на-Дону. Пригожин вимагав видати йому міністра оборони РФ Шойгу та начальника генштабу Герасимова.

Врешті із заявою виступив Путін, який пообіцяв заколотникам "жорстку відповідь".