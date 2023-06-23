Радник Байдена їде в Данію на зустріч із державами, які відмовилися засудити вторгнення Росії в Україну

Це будуть неформальні збори, офіційних виступів не заплановано.

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван у ці вихідні їде до Данії на зустріч із представниками держав, які відмовилися засудити вторгнення Росії в Україну, передає The Guardian.

Ці переговори організовує Україна для "обговорення основних принципів миру", заявив у п'ятницю офіційний представник США.

Серед запрошених - Індія, Південна Африка та Бразилія, але наразі невідомо, чи будуть вони присутні, сказало джерело, знайоме з цим питанням. Усі три держави не засудили вторгнення Росії до України.

Офіційний представник США сказав, що Україна запросила низку країн, і Данія погодилася провести зустріч у Копенгагені. На захід мають прибути, зокрема, радники з національної безпеки.

Це буде неформальна зустріч. Жодних конкретних результатів та спільних комюніке не очікують.

Нагадаємо, видання Politico зазначало, що це остання спроба залучити на бік Києва країни, які досі не брали участі у війні, а деколи відкрито підтримували Росію.

Нещодавно в ОП заявили, що Україна і Бразилія можуть розпочати нову еру відносин. Крім того, Київ запросить Бразиліу взяти участь у “мирному саміті”.