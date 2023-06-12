Україна і Бразилія можуть розпочати нову еру відносин, - Єрмак

Домовленість між Москвою та Мінськом про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі є кроком до катастрофи. Про це у колонці для бразильської Folha de S.Paulo написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

“Порушення договорів про нерозповсюдження є вірним шляхом до нової глобальної гонитви озброєнь. Україна відмовилася від ядерної зброї – і ми отримали вторгнення. Зберігати мовчання, залишаючись нейтральним – це не вихід сьогодні. Нейтральність - це голосування на підтримку вбивць”, - зазначив Єрмак.

За його словами, заклики до примирення - це просто вимоги до жертви пробачити мучителеві.

“Українське бачення, яке пропонує більш безпечне глобальне майбутнє, викладене у Формулі миру Президента Зеленського. Це дорожня карта не тільки завершення війни, а й післявоєнного облаштування світу. У центрі уваги формули – безпека. Від питань їжі до ядерної зброї. А також - справедливість.

Держава-терорист не може залишатися безкарною.

Українці та бразильці мають не лише спільну філософію, але й спільний інтерес у багатьох сферах, які підтримуватимуть економіку майбутнього. Зараз ми стоїмо на роздоріжжі, де наші дві країни можуть розпочати нову еру відносин, як в розширенні нашої аерокосмічної чи харчової промисловості, або ж у спільних проєктах у сферах зеленої енергетики та електроніки”, - відзначив голова ОП.