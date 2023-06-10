Працюємо над документом про гарантії безпеки від Канади, - Зеленський

Зеленський сказав про це після розмови з Трюдо.

Офіс президента працює над відповідними документами, згідно з якими Канада зможе надати Україні гарантії безпеки.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна.

"Ми розуміємо, що сьогодні в час війни Україна не може стати членом НАТО, але нам потрібна допомога", - зауважив президент.

Зеленський подякував за ті гарантії, якими Україна вже забезпечена, але наголосив, що на цьому шляху до НАТО країні треба юридичні гарантії безпеки.

"Вони підготовлені нашою стороною і ми розмовляємо з партнерами. Тут також одна з головних ролей у Канади. Ми хочемо, щоб Канада була одним з гарантерів. Ми говорили з Джастіном (Трюдо - ред.) про це, зараз наші радники спілкуються, працюємо над відповідним документом", - підкреслив президент.

Нагадаємо, що Канада виділяє 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США) на військову допомогу Україні.

Також сьогодні в Києві Зеленський і Трюдо ухвалили спільну декларацію. Зокрема, Україна і Канада підтвердили свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду. Також Канада схвалює ключові принципи української формули миру.