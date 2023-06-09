Країна забезпечить встановлення водяних насосів, а для екстреної допомоги та евакуації будуть надані рятувальні катери.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Як ідеться в дописі Зеленського у соцмережах, глава держави розповів про поточну ситуацію в регіоні техногенної катастрофи через підрив Каховської ГЕС, а також на полі бою.

"Обговорили продовження безпекової співпраці, зокрема щодо підготовки українських пілотів та посилення повітряного щита України. Скоординували позиції перед черговою зустріччю у форматі "Рамштайн", - додав Зеленський.

Марк Рютте у твітері повідомив, що йшлося про допомогу Нідерландів у ліквідації наслідків катастрофи. Країна забезпечить встановлення водяних насосів, а для екстреної допомоги та евакуації будуть надані рятувальні катери.

"Ми й надалі підтримуватимемо Україну", - підкреслив Рютте.

The consequences of the destruction of the Kakhovka dam in the Ukrainian region of Kherson are enormous. @LSchreinemacher and I just spoke to President @ZelenskyyUa, assuring him of the Netherlands’ assistance wherever it is needed. We will be providing water pump installations,… pic.twitter.com/VPYO9tzXIk — Mark Rutte (@MinPres) June 9, 2023

Нагадаємо, нещодавно Марк Рютте заявив, що Нідерланди тиснуть на низку країн щодо додаткових систем Patriot для України. Також держава надсилає гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків затоплення через підрив дамби Каховської ГЕС.

Тим часом Верховний суд Нідерландів підтримав рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення Україні так званого скіфського золота.