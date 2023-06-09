Віцепрем'єр-міністр Угорщини підтвердив передачу країні українських полонених з Росії

Віцепрем'єр-міністр Угорщини у церковних справах Жолт Шем'єн сказав, що це жест РПЦ щодо Угорщини, і що ці люди зобов'язані їй своєю свободою.

Віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн (Semjén Zsolt) заявив, що Російська православна церква передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угорське видання ATV.

Зазначається, що Жолт Шем'єн координував передачу 11 полонених.

"Це мій людський і патріотичний обов'язок", - сказав він.

Шем'єн відмовився від коментарів, посилаючись на "інтереси справи і народу". Проте він зазначив, що це "жест РПЦ щодо Угорщини, і що ці люди зобов'язані їй своєю свободою".

Відомо, що рішення не було узгоджене з Україною.

Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

Раніше у прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".

Сьогодні представник ГУР Андрій Юсов повідомив журналістам, що заява РПЦ про передачу Угорщині полонених українців перевіряється. Вона може виявитися фейковою.

Нагадаємо, у травні Орбан зняв відповідальність РФ за агресію проти України. Він серед іншого заявив, що “неважливо, хто до кого вторгнувся”. Орбан переконаний, що Україна не зможе виграти війну.

Українське МЗС прокоментувало цю заяву і нагадало, що європейські політики минулого року стверджували, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Однак “вони помилилися тоді, помиляються і зараз”.

Також нагадаємо, щомісяця понад 3 тисячі російських військовослужбовців хочуть здатись в полон через проєкт "Хочу жить". Сотні російських військовослужбовців вже здались в полон за допомогою проєкту.