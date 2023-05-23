Орбан зняв відповідальність РФ за агресію проти України, – у МЗС прокоментували заяву голови угорського уряду

Віктор Орбан серед іншого заявив, що “неважливо, хто до кого вторгнувся”.

У Міністерстві закордонних справ прокоментували заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якій він стверджує, що Україна не зможе виграти війну з Росією.

“Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України”, – повідомив у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

Він нагадав, що європейські політики минулого року стверджували, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Однак “вони помилилися тоді, помиляються і зараз”.

“На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і гарантування безпеки всієї Європи. Тому зараз критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії”, – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан зробив чергову проросійську заяву. Він вважає, що Україні не вдасться перемогти РФ у війні. На думку Орбана, війну може зупинити тільки домовленість росіян із США. Він додав, що сподівається на переобрання американським президентом Дональда Трампа.

Під час виступу на Катарському економічному форумі Орбан також сказав, що його уряд відмовився від "мейнстримного" підходу ЄС стосовно України. Як відомо, Угорщина блокує надання 540 млн доларів траншу фінансової допомоги від Євросоюзу Україні та протистоїть антиросійським санкціям.