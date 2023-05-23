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Ворог концентрує основні зусилля на Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Окупанти зазнають значних втрат у Мар’їнці.

Ворог концентрує основні зусилля на Авдіївському та Мар’їнському напрямках
Зруйнована російськими обстрілами Мар'їнка
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Ворог концентрує основні зусилля на Авдіївському та Мар’їнському напрямках: за добу тут відбулося 19 зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишається Мар’їнка.

Про це повідомив у телемарафоні речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

“Ворог найбільше концентрує свої зусилля на Авдіївському та на Мар’їнському напрямках. Відбулося 19 бойових зіткнень. В епіцентрі залишається Мар'їнка. Тут найбільше бойових зіткнень, і ворог там зазнає чималих втрат”, – додав він.

Водночас на Таврійському напрямку ворог здійснив 410 обстрілів, шість авіаударів на Донецькому напрямку та три – на Запорізькому. А також було зафіксовано п'ять ударів дронами-камікадзе. При цьому, за словами речника, на Авдіївському напрямку противник здійснив низку авіаударів біля Авдіївки та Первомайського.

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Шершень уточнив, що обстрілюються населені пункти на лінії зіткнення, бо вони розглядаються ворогом як плацдарми для наступу Збройних сил. Тому вони обрали тактику цілковитого знищення цих населених пунктів.

“Тотальне знищення відбувається. Ворог активно застосовує для цього авіацію”, – додав спікер.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник продовжував зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За інформацією Генштабу ЗСУ, тут відбулося понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишалися Бахмут та Мар’їнка.

 

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