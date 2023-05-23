Говорити про послаблення РФ не можна, Захід має організовано підтримувати Україну, − глава зовнішньої розвідки ФРН

У структурі російської влади на чолі з Путіним поки що немає жодних видимих тріщин.

У структурі російської влади на чолі з президентом Володимиром Путіним поки що немає жодних видимих тріщин.

Про це заявив голова Федеральної розвідслужби Німеччини (BND) ФРН Бруно Каль під час виступу в Академії з безпеки в Берліні, пише Радіо Свобода.

За його словами, попри окрему критику, наприклад, щодо постачання боєприпасів, немає жодних ознак того, що “система в Росії захиталася або руйнується”, проте це також не виключено.

Каль підкреслив, що Росія, як і раніше, “може вести війну на довгостроковій дистанції, призиваючи новобранців”. Така ж ситуація з озброєнням та боєприпасами. Тому, на думку глави зовнішньої розвідки ФРН, не можна говорити про послаблення чи раптове припинення воєнних дій.

Як зазначив Каль, ефективність збройних сил Росії має “деякі слабкі місця”, але якщо Захід не буде організовано підтримувати Україну і допомагати їй чинити опір, путінська стратегія із затягування війни і ставка на кількісну матеріальну перевагу може бути успішною.

Нагадаємо, у звіті британського аналітичного центру "Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень" йдеться про те, що поширені уявлення про слабкість російської армії в деяких випадках або застаріли, або помилкові. Військові РФ змінили спосіб ведення бойових дій за 15 місяців війни і становлять серйозну загрозу.