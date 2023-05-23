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Говорити про послаблення РФ не можна, Захід має організовано підтримувати Україну, − глава зовнішньої розвідки ФРН

У структурі російської влади на чолі з Путіним поки що немає жодних видимих тріщин.

Говорити про послаблення РФ не можна, Захід має організовано підтримувати Україну, − глава зовнішньої розвідки ФРН
Бруно Каль
Фото: EPA/UPG

У структурі російської влади на чолі з президентом Володимиром Путіним поки що немає жодних видимих тріщин.

Про це заявив голова Федеральної розвідслужби Німеччини (BND) ФРН Бруно Каль під час виступу в Академії з безпеки в Берліні, пише Радіо Свобода.

За його словами, попри окрему критику, наприклад, щодо постачання боєприпасів, немає жодних ознак того, що “система в Росії захиталася або руйнується”, проте це також не виключено.

Каль підкреслив, що Росія, як і раніше, “може вести війну на довгостроковій дистанції, призиваючи новобранців”. Така ж ситуація з озброєнням та боєприпасами. Тому, на думку глави зовнішньої розвідки ФРН, не можна говорити про послаблення чи раптове припинення воєнних дій.

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Як зазначив Каль, ефективність збройних сил Росії має “деякі слабкі місця”, але якщо Захід не буде організовано підтримувати Україну і допомагати їй чинити опір, путінська стратегія із затягування війни і ставка на кількісну матеріальну перевагу може бути успішною.

Нагадаємо, у звіті британського аналітичного центру "Королівський Об'єднаний інститут оборонних досліджень" йдеться про те, що поширені уявлення про слабкість російської армії в деяких випадках або застаріли, або помилкові. Військові РФ змінили спосіб ведення бойових дій за 15 місяців війни і становлять серйозну загрозу.

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