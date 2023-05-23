Настоятелю монастиря з Мелітополя повідомили про підозру в колабораціонізмі

Правоохоронці повідомили настоятелю монастиря з Мелітополя про підозру в колабораціонізмі.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури настоятелю монастиря з Мелітополя, який входить до Запорізької єпархії УПЦ (МП), повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, священнослужитель сприяв утвердженню окупаційної влади РФ на території Мелітопольского району. З серпня 2022 року він активно брав участь у пропагандистських заходах проти України.

Під час публічних виступів підозрюваний закликав мешканців окупованого Мелітополя підтримати проведення незаконного референдуму про приєднання до складу РФ.

Разом з іншими представниками Московського патріархату на підтримку окупаційної влади відвідав «церемонію» оголошення незаконної анексії росією Херсонської, Запорізької, Луганської й Донецької областей.

За антиукраїнські погляди та проросійські переконання рішенням РНБО України до підозрюваного на 5 років застосовані персональні санкції.

Нагадаємо, минулого тижня СБУ затримала священника Ізюмської єпархії за підозрою у колабораціонізмі. Під час окупації він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ. Священник неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюма.