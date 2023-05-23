Головне за ніч та ранок. Вівторок, 23 травня

Знищені ворожі "шахеди", понад 30 бойових зіткнень на сході, бої за Бахмут та Мар’їнку , втрати окупантів, "режим контртерористичної операції" в Бєлгородській області.

Українські сили протиповітряної оборони вночі знищили шість ударних ворожих безпілотників та два розвідувальних, повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Уночі 23 травня 2023 року на різних напрямках знищено шість ворожих ударних БПЛА "Shahed-136/131" та два розвідувальні БпЛА «Мерлін-ВР", – йдеться в повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Минулої доби ворог завдав 20 ракетних ударів по містах Дніпропетровської, Запоріжської та Харківської областей із застосуванням крилатих ракет повітряного базування, балістичних ракет “Іскандер-М” та зенітних керованих ракет з С-300. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed". Також здійснив близько 90 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед мирного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки, дитячий садочок та іншу цивільну інфраструктуру.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала вісьмох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також двох – по зенітно-ракетних комплексах. Наші захисники минулої доби знищили чотири крилатих ракети повітряного базування Х-101/Х-555, російський ударний вертоліт Мі-24, 23 ударних дрони “Shahed” та дев'ять ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, три райони зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, 11 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію та три станції радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 23 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 480 російських окупантів, чотири танки, 12 бронемашин і 40 артилерійських систем. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 204 360 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Бої в Бахмуті зменшилися, знизилась активність наступальних дій ворог на Бахмутському напрямку. Однак кількість обстрілів стабільно висока. Росіяни продовжують зачистку взятих під контроль районів міста. ЗСУ контролюють південно-західну околицю Бахмута в районі "Літак", повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

"У передмісті тривають бої, ворог намагається зайняти вигідні позиці, але йому це не вдається. На певних ділянках ворог в обороні. Несе великі втрати", – зазначила вона.

По флангах на півночі і півдні від Бахмута в нас є незначне просування.

Операція бійців "Російського добровільного корпусу" і легіону "Свобода Росії" в Бєлгородській області спричинила паніку в російському інформпросторі, а також критику керівництва за неспроможність посилити кордони і створити надійні укріплення. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомлялося, вранці понеділка підрозділи "РДК" і "ЛСР" здійснили рейд у Бєлгородську область. Російські джерела почали повідомляти, що їхній загін у складі двох танків, БТР і ще дев'яти бронемашин перетнув кордон і взяв під контроль Козинку, селище Грайворонського району, що за 600 метрів від кордону з українською Сумською областю. Деякі джерела також стверджували, що угруповання взяло під контроль населені пункти Глотове і Гора-Поділ (3 км і 5 км від кордону відповідно).

У Бєлгородській області оголосили "режим контртерористичної операції". У соцмережах також зʼявилися кадри, які нібито демонструють офіційну евакуацію з Грайворонського району. Натомість МНС Бєлгородської області повідомило, що не оголошувало про евакуацію, і припустило, що деякі особи, "залишають територію за власним бажанням". Зрештою губернатор визнав, що повертатись додому евакуйованим поки що не треба.

Експерти ISW поки що не виявили геолокаційного підтвердження того, що "РДК" або "ЛСР" досягли Глотового або Гори-Подолу. Однак кадри з геолокацією, опубліковані 22 травня, підтверджують, що "РДК" завдав удару по прикордонному посту біля Козинки, перш ніж перетнути кордон як мінімум із одним танком. "РДК" також розмістив кадри, на яких видно тіло російського прикордонника на станції, очевидно, біля Козинки.

У звіті зазначається, що російський інформаційний простір відреагував на події 22 травня "панікою та неузгодженістю".

Подробиці – в нашій новині.

У справі за підозрою голови Верховного суду додатково вилучили майже пів мільйона доларів США, повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки у майже пів мільйона доларів США, сховану учасниками злочину у справі за підозрою Голови Верховного Суду", – йдеться в повідомленні.

Наразі з'ясовують джерело походження і приналежність цих коштів.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!