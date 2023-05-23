У Києві та області з 23 по 25 травня триватимуть військові навчання

Громадян просять зберігати спокій та не повідомляти у соцмережах про переміщення техніки та особового складу.

У Києві та області з 23 по 25 травня 2023 року пройдуть військові навчання за участі підрозділів угруповання сил та засобів оборони столиці.

Про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Зазначається, що під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою заходу є нарощування бойових (оперативних) спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Також буде здійснюватися переміщення військових та техніки.

"Просимо громадян зберігати спокій та не повідомляти у соціальних мережах про переміщення техніки та особового складу", – наголосили військові.

Нагадаємо, раніше Генштаб показав, як відбуваються навчання ЗСУ у Британії.