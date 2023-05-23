На Київщині після співу російських пісень в караоке чоловіка відправили у військкомат

Працівниця ресторану, котра допустили такі співи, також нестиме відповідальність.

У Білій Церкві Київської області, в одному з розважальних закладів, виник конфлікт між відвідувачами через те, що один з них співав російські пісні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Дівчина зробила зауваження чоловіку, який в ресторані співав пісні країни-агресора. У відповідь хуліган почав агресивно поводитись, нецензурно висловлюватись, ображати дівчину”, - розповіли в поліції.

Поліцейські склали на 32-річного білоцерківця адмінпротокол за дрібне хуліганство, а працівниця ресторану відповідатиме за допущення використання відвідувачами пісень агресора.

Крім того, військові вручили співавшему російські пісні чоловіку повістку для явки до Білоцерківського ТЦК та СП.

“Він вже проходить відповідну комісію”, - зазначили поліцейські.

Нагадаємо, в Черкаському облвійськкоматі, співробітники якого побили громадянина під час вручення тому сповіщення про мобілізацію, розпочалася службова перевірка.