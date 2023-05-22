Парламентська Асамблея НАТО закликала прискорити поставку Україні винищувачів

Депутати також закликали саміт країн НАТО у Вільнюсі підтвердити, що “законне місце країни в НАТО і що Україна стане членом Альянсу”.

Парламентська асамблея НАТО пообіцяла продовжувати непохитну підтримку України та закликала лідерів Альянсу прискорити поставки винищувачів Україні. Цей заклик стосується і поставок іншої військової техніки, необхідної Україні для боротьби з російською агресією.

Про це повідомила пресслужба ПА НАТО.

“Війна Росії має на меті зруйнувати демократію в Україні і, як наслідок, підірвати цінності, які є основоположними для НАТО та всього демократичного, цивілізованого та мирного світу”, - йдеться в ухваленій ПА НАТО декларації.

Депутати також закликали саміт країн НАТО у Вільнюсі підтвердити, що “законне місце країни в НАТО і що Україна стане членом Альянсу”.

Відповідно, уряди та парламенти Альянсу повинні “узгодити наступні важливі кроки на шляху до членства України в НАТО” та підкреслити “необхідність твердих майбутніх гарантій безпеки для України до набуття членства в НАТО”.

Президент ПА НАТО Жоель Гарріо-Майлам пообіцяла підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і нагадала, що Україна захищає спільну безпеку, цінності та заснований на правилах міжнародний порядок.

Декларація, представлена польським законодавцем і віце-президентом ПА НАТО Міхалом Щербою, була ухвалена одноголосно.

Також дептати у декларації закликали уряди та парламенти країн Альянсу визнати російську групу найманців Вагнера “злочинною та терористичною організацією”.

Під час виступу на засіданні по відеозв’язку, міністр оборони України Олексій Резніков назвав системи ППО та бронетехніку першочерговими потребами країни в оснащенні.

ПА НАТО визнала, що “російська держава за нинішнього режиму є терористичною” і закликала лідерів НАТО “розширити масштабні, руйнівні та стійкі санкції стільки, скільки буде потрібно, поки Росія не виведе всі свої війська з усієї території України”.

Крім того, ПА НАТО висловила рішучість притягнути російський режим і “його співагресорів у білоруському режимі2 до відповідальності за злочин агресії, військові злочини, злочини проти людяності та можливі акти геноциду, вчинені в Україні.

Також у декларації засуджується підтримка Іраном війни Росії та зазначається, що надання Китаєм летальної допомоги Росії буде історичною помилкою, яка матиме глибокі наслідки.

Раніше повідомлялось, що Парламентська Асамблея НАТО проголосувала за те, щоб включити в текст декларації положення про засудження рашизму.