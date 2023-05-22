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За останній місяць вдалося ексгумувати тіла п’ятдесяти загиблих, - Котенко

На допомогу пошуківцям приходять місцеві жителі, які повідомляють про місця поховань. 

За останній місяць вдалося ексгумувати тіла п’ятдесяти загиблих, - Котенко
Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко
Фото: Анна Стешенко

Українські пошуковці відпрацьовують ймовірні місця поховань на звільнених від російської окупації територіях Донецької, Луганської та Харківської областей.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Він зазначив, що пошуковці одразу після звільнення територій спільно з ДСНС та Нацполіцією відпрацьовують попередньо відомі локації, які наносяться на інтерактивну карту.

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Лише за останній місяць вдалося підняти тіла п’ятдесяти загиблих.

На допомогу пошуківцям приходять також місцеві жителі, які повідомляють про нові місця поховань. 

Нагадаємо, з 2 травня дані про зниклих будуть вноситися в Єдиний реєстр зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.

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