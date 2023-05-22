За останній місяць вдалося ексгумувати тіла п’ятдесяти загиблих, - Котенко

На допомогу пошуківцям приходять місцеві жителі, які повідомляють про місця поховань.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко

Українські пошуковці відпрацьовують ймовірні місця поховань на звільнених від російської окупації територіях Донецької, Луганської та Харківської областей.

Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Він зазначив, що пошуковці одразу після звільнення територій спільно з ДСНС та Нацполіцією відпрацьовують попередньо відомі локації, які наносяться на інтерактивну карту.

Лише за останній місяць вдалося підняти тіла п’ятдесяти загиблих.

На допомогу пошуківцям приходять також місцеві жителі, які повідомляють про нові місця поховань.

Нагадаємо, з 2 травня дані про зниклих будуть вноситися в Єдиний реєстр зниклих безвісти. Він розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти й іншими відомствами.