У Німеччині зростає активність російської пропаганди та агентів

Німецька контррозвідка зафіксувала зростання активності російської пропаганди та агентів у ФРН, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на очільника відомства Томаса Гальденванґа.

Він попередив, що в Німеччині є "підвищений ризик" щодо можливих актів російського саботажу. Російська сторона же провела "підготовчі дії", як-от шпигунство за ІТ комунальних компаній. Наразі про масову кібератаку не йдеться, але "шпигунські авантюри" вже є.

"Ці можливості є фактично доступними, їх також можна використовувати проти німецьких цілей і, перш за все, критичної інфраструктури", - сказав Гальденванґ.

Він додав, що масштаб, інтенсивність і складність роботи спецслужб РФ помітно зросла від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Росія має для цього потужні сили, які наразі країна-агресор використовує проти нашої держави, її інфраструктури. Але якщо би РФ застосувала їх проти США, Західної Європи чи Німеччини, то їм довелося б рахуватися зі складними атаками.

Глава німецької контррозвідки додав, що наразі для Росії різко скоротили доступ до різноманітної інформації. Йдеться, до прикладу, про видворення з усієї Європи сотень співробітників розвідувальних служб РФ.

"Тепер вони змушені використовувати альтернативні методи, щоб задовольнити свій великий інтерес… Для Німеччини ризики зросли. Тут не може бути й мови про будь-яку наївність", — сказав Гальденванґ.

Говорячи про російських шпигунів, очільник контррозвідки Німеччини згадав і про німецькі праві партії ("Альтернативу для Німеччини"), які поширюють російські наративи.

Крім Росії, кібератаки і шпигунство здійснює Китай. "У той час як реваншизм Москви виявився агресивним і мілітаристським, Пекін діє набагато більш стримано, стратегічно і з довгостроковими цілями", - додав Гальденванґ.

Нагадаємо, раніше контррозвідка Німеччини повідомляла, що російські шпигунки вербують німецьких військових та політиків через Tinder. Тим часом представники Міністерства юстиції США оголосили про вимкнення частини вдосконаленого шкідливого російського програмного забезпечення. Спецслужби РФ понад 20 років використовували його для викрадення секретної інформації із США та країн НАТО.

А французькі спецслужби виявили десятки російських шпигунів, які намагалися зв’язатися з французькими законодавцями останніми місяцями.