Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс не формуватиме коаліційний уряд

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив у понеділок, що не прагнутиме формувати коаліційний уряд, прокладаючи шлях до другого голосування у червні.

Про це пише Reuters.

Він сподівається, що його консервативна партія здобуде повну перемогу.

“Нова демократія” набрала 40,8% голосів проти 20,1% за ліву “Сірізу”, що стало приголомшливим стимулом для Міцотакіса, якому довелося зіткнутися зі скандалом із прослуховуванням телефонних розмов, пандемією COVID, кризою вартості життя та смертельною залізничною катастрофою, що розлютила суспільство. Але їй не вистачило кількості місць, необхідних для самостійного керування, що спровокувало раунд коаліційних переговорів між трьома найбільшими партіями.

У той час як кожна партія має отримати триденний мандат, щоб спробувати сформувати коаліцію, жодна не має достатньо місць для формування правлячого альянсу, що відкриває шлях для призначення тимчасового уряду, який приведе країну до нового голосування вже 25 червня.

“Я маю намір повернути вам дослідницький мандат сьогодні вдень, щоб ми могли приступити до нових виборів”, − сказав Міцотакіс президентці Катерині Сакелларопулу після того, як вона офіційно запропонувала йому можливість сформувати коаліцію.

Міцотакіс сказав, що він націлений на друге голосування, яке відбудеться за системою напівпропорційного представництва з бонусом за ковзну шкалу місць, що збільшує шанси його партії на повну перемогу. Усі партії мають право балотуватися повторно.

Нагадаємо, чотирирічний термін повноважень консервативного уряду Кіріакоса Міцотакіса закінчується в липні. Опитування громадської думки показували, що перевага його партії “Нова демократія” над лівою опозиційною партією "Сіріза" зменшувалася після наймасштабнішої залізничної катастрофи у країні 28 лютого.