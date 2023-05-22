Візит Зеленського на саміт G7 збільшив шанси на дострокові вибори в Японії

Неочікуваний візит президента України Володимира Зеленського до Японії на саміт “Групи семи” тепло зустріла громадськість. Це також допомогло прем’єр-міністру Фуміо Кісіді отримати необхідну підтримку, щоб спонукати його скликати дострокові загальні вибори.

Про це пише Bloomberg.

Кісіда отримав переваги від прийому світових лідерів у його рідному місті Хіросіма. Телеканали виходили в прямий ефір, коли Зеленського везли з аеропорту до міста, і люди виходили на вулиці, щоб спробувати побачити його.

Опитування, проведене газетою Mainichi протягом двох днів перебування Зеленського в Японії, показало, що рівень підтримки Кісіди підскочив на 9 процентних пунктів до 45%. Інше опитування газети Yomiuri за той самий період часу також виявило сплеск на 9 процентних пунктів до 56%.

Схвалення Кісіди вже відновлювалося за останні два місяці, спричинивши припущення, що він скористається можливістю, щоб призначити дату виборів. Хоча голосування заплановане лише на 2025 рік, продовження його мандата за відносно високого рівня схвалення зміцнить його позиції на виборах керівництва партії наступного року.

Це також допомогло б йому зберегти контроль над своєю довго правлячою Ліберально-демократичною партією. Серед основних проблем країни − підвищення на 60% витрат на оборону та подвоєння витрат на дітей і сім’ї. Місцеві ЗМІ, такі як Kyodo News, припустили, що голосування може відбутися вже наприкінці червня, після того як парламент, де домінує правляча партія Кісіди, схвалить урядовий пакет фіскальних і політичних заходів, спрямованих на підтримку сімей і подолання демографічної кризи.

Нагадаємо, Кісіда домовився з президентом США Джо Байденом про продовження санкцій проти Росії та підтримку України.