У неділю 21 травня влада Італії активувала механізм цивільного захисту Європейського Союзу у зв'язку з сильними повенями та зсувами, що зачепили, зокрема, регіон Емілії-Романьї.

Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на Європейську Комісію.

"Запит про допомогу стосується насосного обладнання великої потужності з Європейського пулу цивільного захисту", – йдеться в опублікованому в Брюсселі комюніке ЄК.

Євросоюз терміново організував пропозиції такого обладнання для Італії з Австрії, Болгарії, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Словенії та Франції через механізм цивільного захисту ЄС.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

У Брюсселі зазначили, що європейський координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації перебуває в постійному контакті з італійською владою, і ЄС готовий надати додаткову допомогу в разі потреби.

Супутникова система ЄС Copernicus також в екстреному порядку надала карту постраждалих районів за запитом італійського органу цивільного захисту, уточнюють у Єврокомісії.

Нагадаємо, що 14 річок Італії вийшли з берегів, затопивши 23 міста. Дев'ятеро людей загинули і кілька вважаються зниклими безвісти після сильних дощів, які спричинили повінь у північному регіоні Емілія-Романья в Італії. Близько 10 000 людей евакуювати, деяких довелося рятувати з дахів за допомогою гелікоптера.