Байден зустрінеться в неділю зі Зеленським і лідерами Південної Кореї та Японії

У Вашингтоні вважають, що Пекін має використати свій вплив, аби зупинити війну Росії в Україні.

У неділю, 21 травня, президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським, а також проведе спільну зустріч із лідерами Південної Кореї та Японії, передає Reuters.

Сполучені Штати Америки, Південна Корея та Японія обговорять поглиблення тристоронніх зв'язків, зокрема військову "оперативну сумісність".

Лідери також обговорять економічний примус, із яким вони стикаються з боку Китаю.

За словами співрозмовника видання, Вашингтон сподівається, що Пекін має використати свій вплив, аби зупинити війну Росії в Україні.

Нагадаємо, Джо Байден зустрічався з Володимиром Зеленським у лютому під час свого візиту до Києва. Тоді він анонсував виділення нового пакету допомоги.

Напередодні президент США заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких - винищувачі F-16. З прем'єром Японії Байден домовився про продовження санкцій проти Росії та підтримку України.