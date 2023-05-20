Сьогодні, 20 травня, в Іспанії на авіаційній базі Сарагоса розбився винищувач F-18.
Про це повідомляє El País.
Авіакатастрофу підтвердили у Повітряно-космічних силах Іспанії, заявивши, що винищувач “мав деякі проблеми”.
Зазначається, що літак розбався під час виконання показового польоту.
Пілот встиг катапультуватися. У нього ушкодження ніг. Його життю вже нічого не загрожує.
🔴 #Noticias #España 🌐 #Nacional #Zaragoza ➡️ #Accidente aéreo est mañana en Zaragoza | Un #F-18 del #Ejército del #Aire se ha estrellado en el interior del recinto militar.— Grupo Spain Medios (@spainmedios) May 20, 2023
☑️ El piloto ha podido eyectarse. pic.twitter.com/7CbY0gvKLe
Також зазначимо, що винищувач F-18 – це американський бомбардувальник, який було озроблено у 1970-х роках. Наразі це основний бойовий літак у Сполучених Штатах.