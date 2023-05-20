Сьогодні, 20 травня, в Іспанії на авіаційній базі Сарагоса розбився винищувач F-18.

Про це повідомляє El País.

Авіакатастрофу підтвердили у Повітряно-космічних силах Іспанії, заявивши, що винищувач “мав деякі проблеми”.

Зазначається, що літак розбався під час виконання показового польоту.

Пілот встиг катапультуватися. У нього ушкодження ніг. Його життю вже нічого не загрожує.

Також зазначимо, що винищувач F-18 – це американський бомбардувальник, який було озроблено у 1970-х роках. Наразі це основний бойовий літак у Сполучених Штатах.