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В Іспанії розбився винищувач F-18

Пілоту вдалося врятуватися.

В Іспанії розбився винищувач F-18
Фото: скріншот відео

Сьогодні, 20 травня, в Іспанії на авіаційній базі Сарагоса розбився винищувач F-18. 

Про це повідомляє El País.

Авіакатастрофу підтвердили у Повітряно-космічних силах Іспанії, заявивши, що винищувач “мав деякі проблеми”.

Зазначається, що літак розбався під час виконання показового польоту.

Пілот встиг катапультуватися. У нього ушкодження ніг. Його життю вже нічого не загрожує. 

Також зазначимо, що винищувач F-18 – це американський бомбардувальник, який було озроблено у 1970-х роках. Наразі це основний бойовий літак у Сполучених Штатах. 

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