G7 хоче стабільних відносин з Китаєм, водночас зменшуючи залежність від Пекіна, − комюніке

Лідери "Групи семи" підкреслили, що вони "не відокремлюються”, зазначивши, що “економічна стійкість вимагає зниження ризиків і диверсифікації”.

Лідери “Групи семи” заявили, що хочуть “конструктивних і стабільних” відносин з Китаєм, водночас намагаючись зменшити залежність від Пекіна щодо критично важливих ланцюжків поставок.

Про це йдеться у комюніке G7 за результатами саміту у Хіросімі, пише Bloomberg.

Лідери підкреслили, що вони “не відокремлюються”, зазначивши, що “економічна стійкість вимагає зниження ризиків і диверсифікації”. У заяві сказано, що вони “домагатимуться рівних умов гри для наших працівників і компаній”, водночас борючись із економічним примусом і “захищаючи передові технології, які можуть бути використані для загрози нашій національній безпеці, без необґрунтованого обмеження торгівлі та інвестицій”.

“Наші політичні підходи не спрямовані на те, щоб завдати шкоди Китаю, і ми не прагнемо перешкодити економічному прогресу та розвитку Китаю. Сильний Китай, який гратиме за міжнародними правилами, представлятиме глобальний інтерес”, − йдеться в комюніке.

Лідери G-7 також згадали прагнення Сі Цзіньпіна розпочати діалог, щоб припинити війну російського лідера Володимира Путіна в Україні, заявивши, що Пекін повинен “підтримати всеосяжний, справедливий і міцний мир, заснований на територіальній цілісності та принципах і цілях Статуту ООН, включно через прямий діалог з Україною”.

Нагадаємо, “Група семи” у комюніке також засудила жорстоку війну Росії проти України “найрішучішим чином”, назвавши її серйозним порушенням міжнародного права. Світові лідери закликали до “справедливого і міцного миру” і підтвердили намір надати Україні військову, фінансову та гуманітарну підтримку.