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У Греції проходять вибори у парламент

Другий тур голосування ймовірно відбудеться у липні.

У Греції проходять вибори у парламент
Фото: ekathimerini.com

Сьогодні у Греції проходять парламентські вибори, у яких беруть участь 36 партій і коаліцій із 50-ти, які подавали заявку, а також одна особа.

Про це повідомляє Укрінформ та видання Ekathimerini.

У неділю 21 травня виборчі дільниці по всій країні відкрилися о сьомій ранку за місцевим часом. Загалом у виборах беруть участь 36 партій і коаліцій із 50-ти, які подавали заявку, а також одна особа.

Серед них – правляча консервативна партія “Нова демократія”, ліва партія “Сіріза”, соціалістичний альянс “PASOK – Рух за зміни”, Грецька комуністична партія, проросійська націоналістична партія “Грецьке рішення” та ліва радикальна партія MeRa25. Щоб пройти до парламенту, партії мають отримати щонайменше 3% голосів.

Для абсолютної перемоги фавориту потрібно здобути близько 46% голосів. Проте лідери трьох найбільших партій – “Нова демократія”, “Сіріза” та “PASOK – Рух за зміни” – вже заявили, що не хочуть співпрацювати одне з одним. Таким чином, другий тур голосування у липні майже неминучий.

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Раніше видання Bloomberg писало про те, що парламентські вибори у Греції цієї неділі можуть закінчитися без переможця і через кілька тижнів, можливо, доведеться проводити нові.

Нагадаємо, чотирирічний термін повноважень консервативного уряду Кіріакоса Міцотакіса закінчується в липні. Опитування громадської думки показують, що перевага його партії “Нова демократія” над лівою опозиційною партією "Сіріза" зменшується після наймасштабнішої залізничної катастрофи у країні 28 лютого.

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