Сімка в Хіросімі: про що домовлятимуться лідери G7
Сімка в Хіросімі: про що домовлятимуться лідери G7
На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули три працівники обленерго (оновлено)
На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули три працівники обленерго (оновлено)
Після візиту Зеленського Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні
Після візиту Зеленського Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Україна поцілила в російський літак за допомогою Patriot, – CNN
Україна поцілила в російський літак за допомогою Patriot, – CNN
Росія атакувала Львів безпілотниками (оновлено)
Росія атакувала Львів безпілотниками (оновлено)
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Кинджал у спину, або Хто кому Patriot
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
Непроста розмова: з чим поїхав з України спецпредставник Китаю
ГоловнаСвіт

Італія може долучитися до "коаліції винищувачів"

Щоправда, Рим не передасть Україні F-16, бо ними не володіє.

Італія може долучитися до "коаліції винищувачів"
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Італія може приєднатися до так званої "коаліції винищувачів", передає "Європейська правда".

Щоправда, йдеться про те, що Рим приєднається до міжнародних зусиль із підготовки українських пілотів на винищувачах. F-16 Італія передавати Україні не буде, бо ними не володіє, заявила на пресконференції за підсумками участі в саміті "Групи семи" прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні.

Підписуйтесь на наш Google News

"Йдеться про можливу підготовку українських льотчиків, рішення про яку ми ще не ухвалили й оцінюємо разом із союзниками", – додала Мелоні.

Наразі італійські повітряні сили мають на озброєнні винищувачі Eurofighter Typhoon і легкі штурмовики AMX International.

Нагадаємо, під час візиту до Японії Володимир Зеленський провів зустріч із Джорджею Мелоні. Йшлося про оборонну та політичну підтримку України з боку Італії. Сторони обговорили, зокрема, необхідність удосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою українських пілотів.

Раніше італійський міністр оборони Гвідо Крозетто повідомив, що його держава навчатиме українських військових у школах та на військових об'єктах на своїй території. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies