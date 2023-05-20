Італія може долучитися до "коаліції винищувачів"

Щоправда, Рим не передасть Україні F-16, бо ними не володіє.

Італія може приєднатися до так званої "коаліції винищувачів", передає "Європейська правда".

Щоправда, йдеться про те, що Рим приєднається до міжнародних зусиль із підготовки українських пілотів на винищувачах. F-16 Італія передавати Україні не буде, бо ними не володіє, заявила на пресконференції за підсумками участі в саміті "Групи семи" прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні.

"Йдеться про можливу підготовку українських льотчиків, рішення про яку ми ще не ухвалили й оцінюємо разом із союзниками", – додала Мелоні.

Наразі італійські повітряні сили мають на озброєнні винищувачі Eurofighter Typhoon і легкі штурмовики AMX International.

Нагадаємо, під час візиту до Японії Володимир Зеленський провів зустріч із Джорджею Мелоні. Йшлося про оборонну та політичну підтримку України з боку Італії. Сторони обговорили, зокрема, необхідність удосконалення спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою українських пілотів.

Раніше італійський міністр оборони Гвідо Крозетто повідомив, що його держава навчатиме українських військових у школах та на військових об'єктах на своїй території.