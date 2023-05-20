Папа Франциск доручив італійському кардиналу миротворчу місію щодо російсько-української війни

"Час цієї місії, як і спосіб її звершення, на даний час вивчаються", - заявив речник Святого Престолу.

Папа Римський Франциск доручив голові Італійської єпископської конференції кардиналові Маттео Дзуппі спеціальну місію, пов’язану з війною в Україні, передає Vatican News.

Як повідомив директор Ватиканського прес-центру Маттео Бруні, деталі місії ще не визначені.

"Можу підтвердити, що Папа Франциск довірив кардиналові Маттео Дзуппі, архієпископу Болоньї та Голові Італійської Єпископської Конференції, завдання провести місію, в погодженні з Державним Секретаріатом, яка б могла посприяти послабленню напруженості у війні в Україні, в надії, яка ніколи не згасала у Святішого Отця, на те, що це зможе започаткувати мирні процеси. Час цієї місії, як і спосіб її звершення, на даний час вивчаються", - зазначив речник Святого Престолу.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Папа Римський хоче направити своїх представників до президентів України та Росії, щоб спробувати домогтися припинення вогню у війні. До Києва має поїхати очільник єпископату Італії, а до Москви - глава департаменту Східних Церков.