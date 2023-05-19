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Після візиту Зеленського Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні

Держава обрала "активний нейтралітет".

Після візиту Зеленського Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні
Фото: ОПУ

Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет після візиту Президента Володимира Зеленського до Джидди, передає The Guardian.

Саудівська Аравія заявила, що офіційно займає нейтральну позицію у російсько-українській війні. Як сказав аравійський міністр закордонних справ у день візиту Зеленського до Джидди для виступу перед Лігою арабських держав, його держава обрала "активний нейтралітет".

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Видання зазначає, що для українського президента це може бути позитивним результатом, адже минулого року відносини між Росією та Саудівською Аравією були на небувало високому рівні.

Нагадаємо, Зеленський на зустрічі зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Саудівської обговорили звільнення українських полонених.

Раніше ОПУ повідомляв, що співпраця між Україною та Саудівською Аравією буде посилюватися. У лютому міністр закордонних справ Саудівської Аравії здійснив перший за час встановлення дипломатичних відносин візит до України. Він зустрівся із Володимиром Зеленським та підписав два документи, які формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн. 

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