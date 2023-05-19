На Харківщині від вибуху невідомого предмету загинув підліток

14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував.

Ввечері 17 травня до поліції Харківської області надійшло повідомлення про те, що підліток загинув внаслідок вибуху.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Попередньо встановлено, що 14-річний хлопець на велосипеді перевозив у пакеті невстановлений вибуховий пристрій, який здетонував. Неповнолітній отримав множинні осколкові поранення та помер на місці”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що подія сталась у с. Студенок Ізюмського району.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадааємо, у с. Трифонівка Великоолександрівської громади Херсонщии 17-річний хлопець натрапив на вибухівку, яку залишила російська армія. Через детонацію міни потерпілий отримав важкі травми.