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71 компанія потрапила у "чорний список" США за підтримку Росії

69 організацій - із Росії, по одній - із Вірменії та Киргизстану.

71 компанія потрапила у "чорний список" США за підтримку Росії

Адміністрація президента США Джо Байдена в п'ятницю, 19 травня, додала 71 компанію до "чорного списку" компаній за підтримку Росії, передає Reuters.

Міністерство торгівлі США внесло у санкційний список ті компанії, які підтримують російські збройні сили. Також дії американської сторони розширюють сферу експортного контролю щодо Росії та Білорусії. У переліку - 69 російських організацій і по одній із Вірменії та Киргизстану.

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Нові заходи експортного контролю спрямовані на нафтогазові проєкти у Росії та Білорусі. Під удар потрапили авіаремонтні заводи та заводи з виробництва деталей, порохові, тракторні та автомобільні заводи, інженерні центри в Росії та ін.

Ці дії США є частиною останнього раунду санкцій та експортного контролю з боку Штатів та інших держав як відповідь на вторгнення Росії до України. Нові санкції покликані підірвати промислову основу Росії та її здатність підтримувати війну.

Вашингтон пішов на такий крок після домовленості США із іншими членами "Групи семи" у Хіросімі щодо посилення санкційного тиску на РФ.

Нагадаємо, у Хіросімі (Японія) відбувається саміт G7. Тут обговорять ідею проведення міжнародного мирного саміту щодо України. До речі, Україна та Азія стануть основними темами заходу.

Як повідомляв Bloomberg, "Група семи" також домовиться відстежувати російські алмази, але не вводитиме повну заборону на торгівлю. Тим часом Великобританія забороняє весь імпорт алмазів, нікелю, алюмінію та міді з Росії, ЄС теж готує обмеження.

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