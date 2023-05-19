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У Сербії заплановано нові протести проти насильства, влада відкидає критику опозиції

Прем'єрка Ана Брнабич називає мітинги “суто політичними”, спрямованими на повалення влади.

У Сербії заплановано нові протести проти насильства, влада відкидає критику опозиції
Протести проти насильства у Белграді, 12 травня 2023 року
Фото: EPA/UPG

Урядовці Сербії відкинули критику з боку опозиції щодо того, як вони впоралися з двома масовими стрілянинами в балканській країні на початку цього місяця.

Про це пише Associated Press.

Прем'єр-міністр Ана Брнабич та інші урядовці взяли участь у засіданні парламенту у п'ятницю, присвяченому стрілянинам та вимогам опозиції замінити міністра внутрішніх справ та начальника розвідки.

Брнабич відкинула будь-яку відповідальність популістської влади за стрілянину та звинуватила опозицію у розпалюванні насильства у суспільстві та погрозах президенту Александру Вучичу. Вона назвала протести проти насильства “суто політичними” і такими, що спрямовані на повалення Вучича та уряду силою.

Акція протесту, запланована на вечір п'ятниці біля будівлі парламенту, є третьою після стрілянини. У ній візьмуть участь десятки тисяч осіб, які вимагають відставки міністрів уряду та позбавлення загальнонаціональних ліцензій двох проурядових телеканалів, які часто транслюють насильницькі програми, на які запрошують військових злочинців та кримінальних діячів.

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Нагадаємо, влада Сербії після двох масових стрілянин у Белграді та на околицях столиці оголосила так звану збройову амністію.

Унаслідок стрілянини в початковій школі Белграда 3 травня загинули вісім дітей і охоронець. Через день біля столиці сталася ще одна масова стрілянина − чоловік із авто розстрілював людей в декількох населених пунктах. Щонайменше вісім осіб були вбиті і 13 поранені. Підозрювані в обох випадках − відповідно 13-річний хлопець і 20-річний чоловік − перебувають під вартою. Після цих подій міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку.

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