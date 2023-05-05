У Сербії відбулася друга за тиждень масова стрілянина

Щонайменше вісім осіб були вбиті і 13 поранені у Сербії під час масової стрілянини південіше Белграда. Пізно ввечері біля містечка Младеновац нападник із авто на ходу відкрив вогонь із автоматичної зброї, а потім утік, пише The Guardian із посиланням на державного мовника RTS.

Стрілянина відбувалась у декількох населених пунктах довкола Младеноваца: спочатку в селі Дубона, потім у Мало-Ораш’є, а потім у Шепшині. За даними місцевих медіа, серед убитих – офіцер поліції і його сестра.

Семеро із 13 поранених перебувають у важкому стані. Директор розвідувального агентства Александр Вулін та міністр охорони здоровʼя Даніца Груїчич відвідали поранених у лікарні. Голова МВС Братислав Гашич назвав стрілянину терористичним актом.

За підозрою в злочині розшукують ймовірно 21-річного чоловіка. Поліція оточила район, де він може переховуватися, на його пошуки відправили авіацію.

Це – вже друга стрілянина в Сербії за останні декілька днів. 2 травня 13-річний підліток відкрив вогонь по учнях у школі Белграда. Загинуло щонайменше вісім учнів і охоронець, ще шестеро учнів і вчитель отримали поранення. Відомо, що хлопець заздалегідь склав список тих, кого збирався убити.

Оскільки винуватець ще не досяг 14-річного віку, сербський президент припустив, що вік осудності можуть знизити.

Масові стрілянини в Сербії – досить рідкісні, попри те, що в країні "осіло" багато зброї після воєн 1990-х років. Попереднє таке масове вбивство відбувалося в 2013 році. Стрілянина в школі була першою за часи сучасної Сербії.