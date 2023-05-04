Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
Минулої ночі була спроба завдання удару безпілотниками по кремлівській резиденції президента РФ, - росЗМІ
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Росіяни вбили у Херсоні 13 людей (оновлено)
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Ще 520 окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за минулу добу
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
Рада розширила підстави для звільнення з військової служби
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
ГоловнаСвіт

Словацька організація “Подарунок Україні” збирає гроші на танк для ЗСУ

Очікувана дата поставки військової техніки – вересень 2023 року.

Словацька організація “Подарунок Україні” збирає гроші на танк для ЗСУ
Фото: “Подарунок Україні”

У Словаччині 1 травня розпочався збір грошей для закупівлі модернізованого танка Т-72М1 для ЗСУ. Заплановано зібрати 1,2 млн євро, станом на вечір 4 травня на рахунках акумульовано більше 30 тис. євро.

Про це йдеться на сайті організації “Подарунок Україні”

“Загальна зібрана сума буде виплачена збройовій компанії, після чого танк буде передано Збройним силам України. Транспортування важкої бойової машини на територію України забезпечує Посольство України в Словацькій Республіці”, - йдеться у пвідомленні.

Очікувана дата поставки військової техніки – вересень 2023 року.

Підписуйтесь на наш Google News

У комплект поставки також входять боєприпаси 125 мм для Т-72. 

Танк Т-72М1 виробляли у Словаччині на заводі важкого озброєння в Мартіні. Зараз у словацькому збройовому підприємстві триває модернізація. Танк має 125-мм гладкоствольну гармату і 12,7-мм спарений кулемет. 

У ході модернізації додано захист ERA - реактивна броня для зниження ефективності ракет противника. Підвищено купчастість вогню, датчики в тому числі нічного бачення, навігації, радіообладнання, збільшено потужність двигуна, замінено зчеплення, трансмісію та інші вузли бойової машини. 

Нагадаємо, Словаччина передала Україні всі винищувачі МіГ, які збиралася – це 13 літаків. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies