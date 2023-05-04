Словацька організація “Подарунок Україні” збирає гроші на танк для ЗСУ

У Словаччині 1 травня розпочався збір грошей для закупівлі модернізованого танка Т-72М1 для ЗСУ. Заплановано зібрати 1,2 млн євро, станом на вечір 4 травня на рахунках акумульовано більше 30 тис. євро.

Про це йдеться на сайті організації “Подарунок Україні”.

“Загальна зібрана сума буде виплачена збройовій компанії, після чого танк буде передано Збройним силам України. Транспортування важкої бойової машини на територію України забезпечує Посольство України в Словацькій Республіці”, - йдеться у пвідомленні.

Очікувана дата поставки військової техніки – вересень 2023 року.

У комплект поставки також входять боєприпаси 125 мм для Т-72.

Танк Т-72М1 виробляли у Словаччині на заводі важкого озброєння в Мартіні. Зараз у словацькому збройовому підприємстві триває модернізація. Танк має 125-мм гладкоствольну гармату і 12,7-мм спарений кулемет.

У ході модернізації додано захист ERA - реактивна броня для зниження ефективності ракет противника. Підвищено купчастість вогню, датчики в тому числі нічного бачення, навігації, радіообладнання, збільшено потужність двигуна, замінено зчеплення, трансмісію та інші вузли бойової машини.

Нагадаємо, Словаччина передала Україні всі винищувачі МіГ, які збиралася – це 13 літаків.