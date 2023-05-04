Члени української та російської делегацій побилися на засіданні Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) в Анкарі.

Про це повідомили на своїх сторінках у соцмережах представники української делегації.

За словами нардепа Олексія Мовчана, під час зустрічі спікерів національних парламентів отримала слово для виступу голова делегації Росії Ольга Тимофеєва. Вона почепила на свій піджак георгіївську стрічку.

"Наша делегація Верховної Ради України розвернула стяги України на знак засудження російської агресії і терористичного режиму. Депутати РФ почали вихоплювати наші прапори. Почалася сутичка", - розповів Мовчан.

Депутатка Любов Шпак зазначила, що українська "відповідь була сильною"

"Ці депутати (від Росії, - Ред.) є в санкційних списках ключових країн світу. Ті, хто винні в смертях українців і руйнуванні нашої країни. Ті, хто вбиває мирне населення, хто вбиває дітей... Ми маємо зробити все, щоб вигнати їх з будь-яких територій впливу", - підкреслила Шпак.

За словами нардепки Юлії Клименко, російські делегати розповідали присутнім, що в Україні триває "громадянська війна" і що Донбас - це "російська територія". Також депутати країни-агресора поширювали фейки про наявність в Україні біолабораторій.

Народний депутат Вадим Івченко додав, що українська делегація на ПАЧЕС "голосами двох третин учасників включила до порядку денного питання про підтвердження мандатів членів делегації РФ". Наразі росіяни мають два мандати в організації, в інших країн є по 5-10, повідомив народний депутат Олександр Маріковський.

"На жаль, такі країни як Вірменія та Сербія до сьогодні голосують разом з Росією. Але більшість країн все ж захищають демократичні цінності і знаходяться на боці України", - зазначив Івченко.

Російські ЗМІ поширили інформацію, начебто секретар делегації РФ перебуває після інциденту в лікарні на обстеженні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав вигнати Росію з Радбезу ООН після відео зі стратою військовополоненого.