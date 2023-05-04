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​У МЗС Франції прокоментували безпілотник над Кремлем та погрози Медведєва президенту України

"Знову ця ескалація йде з Росії".

​У МЗС Франції прокоментували безпілотник над Кремлем та погрози Медведєва президенту України
Катрін Колонна
Фото: EPA

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна назвала інцидент із безпілотником над Кремлем "дивним і загадковим". Також вона відреагувала на заяви голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, який закликав убити Володимира Зеленського.

Про це вона заявила в інтерв'ю Radiofrance, передає "Еспресо".

"Я не піду далі заяв про те, що це дивно чи загадково. Україна офіційно заявила, що не має відношення до цієї події, яка залишається незрозумілою", - сказала дипломатка.

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Вона також відреагувала на чергові погрози Медведєва, назвавши його висловлючання епатажними.

"Знову пана Медведєва відрізняють епатажні висловлювання, словесна ескалація, яка викликає жаль. Знову ця ескалація йде з Росії, знову він прагне залякати, знайти приводи, які могли б виправдати те, що не можна виправдати", - сказала Колонна.

Зазначимо, що секретар РНБО Олексій Данілов ще минулого року закликав не цитувати Медведєва і назвав його заяви "написами у нужниках".

Нагадаємо, в ніч на 3 травня над куполом Сенатського палацу в Кремлі, в якому розташовано резиденцію Путіна, пролунали вибухи. Було також видно спалах і дим. Через пів доби після цього в Кремлі заявили, мовляв, "Україна вночі спробувала завдати удару по Кремлю".

В Україні нічну "атаку" дронів на Кремль назвали свідченням підготовки Москвою масштабного терористичного акту та наголосили, що Україна використовує свою зброю для власного захисту, а не для нападу на інші країни. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що Росія, ймовірно, сама влаштувала "атаку" дронів на Кремль, намагаючись донести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства.

А держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що бачив інформацію російської сторони про ймовірну атаку українських безпілотників на Кремль, але він "не може її підтвердити"

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