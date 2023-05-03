Атака безпілотників на Кремль: Україна заперечує свою причетність, США з'ясовують, що саме сталося

"Те, що сталося в Москві, очевидно, пов'язане з нагнітанням настроїв напередодні 9 травня", - заявив речник Президента Зеленського.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що бачив інформацію російської сторони про ймовірну атаку українських безпілотників на Кремль, але він "не може її підтвердити", передає CNN.

"Ми просто не знаємо", - сказав Блінкен і зауважив, що з "дуже великою" пересторогою оцінює "все, що виходить з Кремля".

"Подивимось, які факти. І справді важко коментувати чи робити припущення щодо цього, не знаючи, які факти", - додав держсекретар США.

За словами офіційного представника Сполучених Штатів, їхня держава не отримувала попередження про ймовірну атаку безпілотників на Кремль, яка, за твердженням Росії, була замахом на президента Володимира Путіна.

"Хоч би що трапилося, завчасного попередження не було", - сказав представник США виданню, додавши, що влада все ще намагається з'ясувати, що саме сталося.

Інший офіційний представник зазначив, що американська сторона ще працює над оцінкою претензій Росії і ще не підтвердили твердження Кремля про те, що Україна намагалася вбити Путіна.

Україна теж заперечує свою причетність до атаки безпілотників.

Речник Президента Сергій Никифоров заявив, що влада не має інформації "про так звані нічні атаки на Кремль" і наголосив, що Україна не використовує свої засоби для нападу на інші країни.

"Як уже неодноразово заявляв президент Зеленський, Україна використовує всі засоби, що є в її розпорядженні, для звільнення своєї території, а не для нападу на інші", - наголосив Никифоров.

Речник Зеленського зазначив, що Росія назвала цей інцидент "терористичним актом", звинувативши Україну у спробі вбивства президента РФ, але це звинувачення краще адресувати Москві.

"Теракт - це зруйновані квартали житлових будинків у Дніпрі та Умані, або ракета по Краматорському вокзалу та багато інших трагедій", - сказав Никифоров і додав, що "те, що сталося в Москві, очевидно, пов'язане з нагнітанням настроїв напередодні 9 травня".

"Цього трюку і слід очікувати від наших опонентів", - підкреслив речник Зеленського.

Нагадаємо, минулої ночі у Москві "зафіксували" спробу удару безпілотників по кремлівській резиденції Путіна.

Згодом радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "атака" дронів на Кремль, у якій росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного терористичного акту.

Раніше голова української розвідки Кирило Буданов, розповідаючи про можливості українських безпілотників, сказав, що вони "долітають до Москви і далі".