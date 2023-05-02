Єврокомісія має 3 травня представити Акт на підтримку виробництва боєприпасів

Європейська комісія усвідомлює важливість закупівлі та виробництва боєприпасів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Потрібно терміново активізувати виробництво, закупівлю, доставку боєприпасів. Ось чому Єврокомісія завтра представить Акт на підтримку виробництва боєприпасів”, - написала фон дер Ляєн за результатами зустрічі із президентом Чехії Петром Павлом.

Вона також подякувала Павлу за непохитну підтримку України з боку Чехії.

Glad to meet with @prezidentpavel in Prague.



I thanked him for Czechia's staunch support to Ukraine.



We need to urgently step up production, procurement, delivery of ammunition.



This is why the @EU_Commission will present the Act in Support of Ammunition Production tomorrow. pic.twitter.com/irJzLKIIog — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 2, 2023

Нагадаємо, днями Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзі зберігаються розбіжності в питанні витрати 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України. Згодом він повідомив, що кількість наданих нашій державі боєприпасів зростає та має збільшитися швидше найближчими днями.