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Єврокомісія має 3 травня представити Акт на підтримку виробництва боєприпасів

Подробиць наразі не повідомляють.

Єврокомісія має 3 травня представити Акт на підтримку виробництва боєприпасів
Фото: Урсула фон дер Ляєн

Європейська комісія усвідомлює важливість закупівлі та виробництва боєприпасів.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Потрібно терміново активізувати виробництво, закупівлю, доставку боєприпасів. Ось чому Єврокомісія завтра представить Акт на підтримку виробництва боєприпасів”, - написала фон дер Ляєн за результатами зустрічі із президентом Чехії Петром Павлом.

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Вона також подякувала Павлу за непохитну підтримку України з боку Чехії.

Нагадаємо, днями Жозеп Боррель заявив, що у Євросоюзі зберігаються розбіжності в питанні витрати 1 млрд євро на закупівлю боєприпасів для України. Згодом він повідомив, що кількість наданих нашій державі боєприпасів зростає та має збільшитися швидше найближчими днями.

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