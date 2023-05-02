Німецькі компанії-виробники Leopard 2 врегулювали юридичну суперечку щодо прав на танк

Дюссельдорфська компанія Rheinmetall виготовляє гармату для Leopard 2, а мюнхенська KMW виготовляє її шасі.

Німецькі виробники зброї Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann врегулювали юридичну суперечку про права інтелектуальної власності на Leopard 2 − один із найсучасніших бойових танків у світі.

Про це пише Reuters з посиланням на суд.

Дюссельдорфська компанія Rheinmetall виготовляє гармату для Leopard 2, а мюнхенська KMW виготовляє її шасі. Бум оборонних замовлень через війну в Україні і, зокрема, попит на танки з Києва стимулював обидві компанії.

KMW звернувся до суду через заяву головного виконавчого директора Rheinmetall Арміна Паппергера про те, що Rheinmetall володіє правами на модель Leopard 2A4.

Окружний суд у Мюнхені заявив, що слухання у вівторок було скасовано через угоду між двома компаніями. У Rheinmetall заявили, що обидві сторони прагнули врегулювати суперечку якомога швидше з метою повернення до повсякденних справ.

“У заявах, які були предметом скарги, ні пан Паппергер, ні Rheinmetall AG не хотіли і не хочуть припускати, що Rheinmetall AG має ексклюзивні права на основний бойовий танк Leopard 2A4”, − йдеться в заяві компанії.

Збільшення витрат на оборону допомогло Rheinmetall отримати рекордний прибуток минулого року, компанія приєдналася до німецького індексу блакитних фішок DAX.

На початку цього року Німеччина піддалася тиску союзників і погодилася надати танки Leopard Україні.

Нагадаємо, країни-учасниці Контактної групи з питань оборони України надали Збройним силам України понад 230 танків.