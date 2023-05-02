У суботу, 6 травня у Вестмінстерському абатстві в Лондоні о 13:00 за київським часом відбудеться церемонія коронації британського монарха Чарльза III.

Про це пише BBC.

Запрошення на участь у церемонії було надіслано приблизно 2000 людям. У ній візьме участь прем'єр-міністр Ріші Сунак, колишні керівники британського уряду Ліз Трасс і Тоні Блер та новий перший міністр Шотландії Хамза Юсаф.

Серед гостей буде президент Франції Еммануель Макрон, перша леді США Джилл Байден, президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, прем’єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф і президент Філіппін Фердинанд Маркос.

Майже 200 військовослужбовців − більшість із Суверенного ескорту придворної кавалерії, візьмуть участь у ході Вестмінстерського абатства. Ще 1000 військовослужбовців вишикуються вздовж маршруту, але загальна процесія буде набагато меншою, ніж у 1953 році, коли серед учасників були інші королівські сім'ї та прем'єр-міністри Співдружності.

Фото: EPA/UPG

Відповідно до ритуалу у коронації використають кілька різних крісел. Король, турбуючись про екологію, розпорядився заново обтягнути ті, що залишилися від коронацій попередніх монархів.

Під час самої коронації Чарльз III сидітиме на старому коронаційному кріслі, також відомому як Крісло короля Едуарда. З початку XIV століття на ньому коронували майже всіх англійських монархів. А одразу після коронації Чарльз пересяде на так зване тронне крісло − крісло його діда, короля Георга VI, перетягнуте новим сукном, але з оригінальною вишивкою герба на підлокітниках.

Його дружина, королева-консорт Камілла, матиме таке ж крісло, але з новою вишивкою, виконаною Королівською школою вишивання.

Фото: PA Media

У церемонії також задіять іменні крісла. Чарльз III сидітиме на своєму іменному кріслі перед тим, як пересісти з нього на коронаційне. А Каміллу коронують просто на її іменному кріслі.

Фото: PA Media

Фото: PA Media

Ще одним нововведенням у церемонії коронації стане той факт, що клятву вірності королю будуть приносити не група лордів, а всі охочі − перед телевізорами у своїх будинках.

Однак ця ідея викликала критику у групи супротивників монархії, які вважають її образливою і такою, що втілює презирство до народу.

Представники організації "Республіка", які хотіли б, щоб монарха в Британії замінив глава, якого обирають на виборах, заявили, що в демократичній державі не люди повинні присягатися у вірності лідеру, а навпаки − лідер у вірності народу. “Такого роду маячня мала померти з Єлизаветою I, а вона пережила Єлизавету II”, − сказав представник організації Грем Сміт.

Фото: EPA/UPG

За словами представників королівської родини, ідея про клятву на вірність перед телевізором була “лише пропозицією, а не очікуванням чи вимогою”.

Нагадаємо, Король Чарльз III і королева-консорт Камілла поїдуть на коронацію у Вестмінстерському абатстві у сучасній кареті Diamond Jubilee State Coach, яку вперше використали в 2014 році. Повертатиметься королівське подружжя на кареті Gold State Coach, яка використовувалася у Великобританії на кожній коронації з 1830-х років.

Каретна процесія має стати однією з найвидовищних подій коронації. Королівська родина вирушить від Букінгемського палацу вздовж вулиці Мелл, що зв'язує Букінгемський палац з Трафальгарською площею, вздовж вулиці Уайтхолл до Парламентської площі, а потім до Вестмінстерського абатства. Повернення буде здійснюватися тим же маршрутом у зворотному напрямку.

На церемонії коронації будуть використані традиційні регалії, такі як символічні кільця та мечі, а також корони, включно з короною Святого Едуарда, яку одягнуть на голову короля. Серед використаних скіпетрів буде скіпетр 17-го століття, зроблений зі слонової кістки. Найстарішим предметом стане ложка для помазання олією під час коронації.