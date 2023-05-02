Австралія виплачуватиме солдатам бонуси за продовження служби після обов’язкового терміну

Оборонна позиція країни “не відповідає меті” на тлі зростання конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм.

Австралія платитиме військовим 33 165 доларів, якщо вони продовжуватимуть служити після 3 років обов’язкового терміну.

Про це пише Reuters.

Перевірка військового сектору Австралії показала, що оборонна позиція країни “не відповідає меті” на тлі зростання конкуренції між Сполученими Штатами та Китаєм.

Міністр оборони Річард Марлес заявив, що штат оборонного персоналу Австралії є на 3400 посад меншим, аніж передбачає фінансування.

Минулого тижня уряд підтримав рекомендації Оборонного стратегічного огляду, в якому йдеться, що Австралія повинна надати пріоритет ракетам великої дальності, внутрішньому виробництву керованої зброї та дипломатії.

“Зараз ми з почуттям контрольованої терміновості працюємо над реорганізацією наших сил оборони”, – додав він.

В огляді йдеться про те, що Сполучені Штати більше не є однополярним лідером Індо-Тихоокеанського регіону”, а регіон визначає гостра конкуренція між США та Китаєм, яка має “потенціал конфлікту”. Китай здійснює найбільше нарощування військової могутності серед усіх країн після закінчення Другої світової війни − без прозорості чи впевненості його сусідів у стратегічних намірах.

Нагадаємо, австралійський уряд витратить близько 12 мільярдів доларів CША на виконання негайних рекомендацій звіту.