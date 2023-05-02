Росія може відновити купівлю валюти для резервів уже цього місяця, оскільки дохід від нафти стабілізує її, – Bloomberg

Це зі свого боку може позитивно вплинути на власну валюту країни-агресора.

Уже цього місяця РФ може відновити купівлю іноземної валюти для резервів, оскільки зростання доходів від нафти стабілізує її фінанси. Це відбувається попри зусилля США та ЄС щодо скорочення доходів Кремля, йдеться у матеріалі Bloomberg.

За оцінкою агентства, уже в травні РФ завдяки доходам від енергетики може купити юанів у еквіваленті на 200 млн доларів. Китайська валюта є основним активом, який росіяни все ще можуть використовувати для трансакцій для свого фонду "національного добробуту" розміром у $154 млрд.

Аналітик Freedom Holding Corp. Наталія Мільчакова вважає, що відновлення накопичення резервів може позитивно вплинути на рубль.

Закупівля валюти для російського фонду була зупинена на посатку січня 2022, після цього її вже не відновлювали через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Нагадаємо, Москва покладається на доходи від нафти і газу, які торік склали близько 11,6 трлн рублів (154,68 млрд доларів), – для фінансування своїх бюджетних видатків. РФ була змушена розпочати продаж міжнародних резервів, щоб покрити дефіцит, що збільшився через витрати на вторгнення до України.

Лише в грудні 2022 до російської нафти застосували перше обмеження цін. Сира нафта не може торгуватися дорожче $60 за один барель, дизпаливо – $100, мазут – $45.

Уже в квітні ОПЕК+ раптово вирішила скоротити видобуток нафти, що, за даними The Telegraph, може грати на руку Росії. Кожне підвищення ціни на сиру нафту на $1 долар збільшує експортні доходи Росії приблизно на 2,7 мільярда доларів на рік, каже Бенджамін Хільгеншток, автор звіту про російські санкції для Центру досліджень економічної політики.

Таким чином, підвищення ціни на нафту на 10 доларів збільшить доходи від експорту російської нафти приблизно на 27 мільярдів доларів – до 145 мільярдів доларів цього року. Це приблизно на 22,5% більше, ніж прогнозував CEPR до рішення ОПЕК.