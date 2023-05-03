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Екс-прем'єру Молдови Лянкею висунули звинувачення у зловживанні владою

Йдеться про події ще 2013 року.

Екс-прем'єру Молдови Лянкею висунули звинувачення у зловживанні владою
Фото: EPA

Колишньому прем’єр-міністру Молдови Юрію Лянкею висунуто звинувачення у зловживанні владою. Це пов’язано із наданням у концесію головного аеропорту країни проросійському бізнесмену і політику Ілану Шору.

Про це повідомляє Reuters.

“Вероніка Драгалін, голова антикорупційної прокуратури Молдови, заявила, що колишній міністр економіки та шість інших колишніх чиновників також зіткнулися з аналогічними звинуваченнями у кримінальній справі, яка, за її словами, була передана до суду”, - йдеться у повідомленні.

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Вона додала, що всі обвинувачені не визнали себе винними.

Зазначається, що в 2013 році концесія передала контроль над міжнародним аеропортом Кишинева на 49 років компанії, пов’язаній з політиком і бізнесменом Іланом Шором. Він втік з Молдови в 2019 році після обрання прозахідного президента Майї Санду.

У листопаді 2022 року апеляційний суд ухвалив, що контроль над аеропортом має повернутися до держави.

Нагадаємо, Апеляційна палата залишила в силі вирок лідерові молдовської партії “Шор” Ілану Шору. Його засудили до 15 років в'язниці та конфіскації майна на 5 млрд леїв.

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