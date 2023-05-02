Усього за цей час від них постраждали 299 людей.

В Азербайджані з кінця війни на мінах підірвалися 55 людей, повідомило російськомовне бюро BBC.

У понеділок у Фізулінському районі Азербайджану на протитанковій міні підірвався тваринник.

За інформацією влади, це вже 55-й житель країни, який загинув від мін, залишених після війни. Усього за цей час від них постраждали 299 людей.

Азербайджан у 44-денній війні 2020 року повернув собі контроль над районами навколо Карабаху, захопленими вірменською стороною 30 років тому, і тепер вимагає від Вірменії видачі всіх карт мирних полів. Вірменія каже, що віддала усі карти.

Нагадаємо, в Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу. Ця дорога сполучає Вірменію і Нагірний Карабах. У відповідь в Нагірному Карабаху звинуватили Азербайджан у порушенні Тристоронньої заяви від 2020 року.