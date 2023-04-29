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Вірменія та Азербайджан проведуть мирні переговори в США, - Reuters

Сторони спробують нормалізувати відносини, що були загострені через конфлікт в Нагірногому Карабасі.

Вірменія та Азербайджан проведуть мирні переговори в США, - Reuters
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

30 квітня у Вашингтоні Вірменія та Азербайджан проведуть новий раунд переговорів і спробувють нормалізувати відносини, що були загострені через конфлікт в Нагірногому Карабасі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

"З 30 квітня міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян перебуватиме у Вашингтоні з робочим візитом. Тоді ж запланований наступний раунд обговорення угоди про нормалізацію відносин між Вірменією та Азербайджаном", - повідомила його прессекретарка Ані Бадалян.

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Як повідомлялося, що конфлікт між Азербайджаном та Вірменією навколо Нагірного Карабаху знову загострився. Так, 5 березня там сталася чергова стрілянина, внаслідок чого загинули люди.

Нагадаємо,  Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном.

Раніше Азербайджан озвучив вимогу вірменам звільнити Лачинський коридор, який поєднує Вірменію і Карабах. Вірменія відмовилася це зробити, оскільки вважає, що вимоги Азербайджану порушують тристоронню угоду, яка зупинила Карабаську війну 2020 року.

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